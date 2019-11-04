В Мостовском районе дети сожгли 100 тонн соломы

Шалость детей с огнем привела к серьезным последствиям — уничтожено 100 тонн соломы.

ЧП произошло накануне днем в поле у деревни Косилы (Мостовский район).

Как выяснилось в ходе разбирательства, 12-летние мальчик и девочка приехали на каникулы к бабушкам. Найдя на улице зажигалку, они залезли на скирду соломы.

В какой-то момент зажженная зажигалка выпала из рук на солому, из-за чего возник пожар. Попытка детей потушить его ни к чему не привела.

Прибывшие спасатели смогли потушить огонь, но полностью спасти заготовку не получилось.