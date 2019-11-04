Спектакль «Дзве душы» Купаловского театра покажут в прямом эфире

Видеосервис VOKA продолжает вести бесплатные трансляции знаковых постановок Купаловского театра в прямом эфире. 8 ноября будет показан спектакль «Дзве душы» в постановке Николая Пинигина.

Фото kupalauski.by

Спектакль «Дзве душы» поставлен по одноименной повести Максима Горецкого, которой также исполнилось 100 лет — она написана в 1919 году после Первой мировой войны. В 2016 году эта философская проза впервые была вынесена на театральную сцену режиссером Николаем Пинигиным.

«Дзве душы» — история подмененных в детстве мальчишек из крестьянской и дворянской семей, повзрослевших и оказавшихся в центре знаковых исторических событий.

Авторы инсценировки — Максим Климкович и Владислав Ахроменко — отобрали несколько фрагментов из повести и дополнили отрывками из других текстов Горецкого, чтобы за судьбами главных героев и страны можно было проследить в хронологическом порядке с 1890-х по 1930-е годы.

На сцене появляется и персонаж самого писателя в тюремной робе (Максим Горецкий был осужден на пять лет ссылки и расстрелян в 1938 году).

«Дзве душы» — один из самых массовых спектаклей у купаловцев. В нем занята практически вся труппа, студенты Белорусской государственной академии искусств, дети из театральных студий — всего около 40 человек.

В роли подмененных братьев Игната Обдираловича и Василя — Роман Подоляко и Иван Кушнерук. В образе Максима Горецкого — Александр Павлов.