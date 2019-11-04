Госгазета извинилась за десятикратное увеличение доходов оппозиционного кандидата в публикации

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«Гомельские ведомости» извинились перед кандидатом в депутаты по Сельмашевскому округу № 32 активистом ОГП Владимиром Кацорой за публикацию в электронной версии издания сведений о его доходах, увеличенных в 10 раз.


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Ранее кандидат обращался с жалобой по этому поводу в областную избирательную комиссию.

В печатной версии газеты «Гомельские ведомости» вышла публикация со сведениями о доходах кандидатов. По поводу Владимира Кацоры там было указано, что его доходы за год составили 3 350,57 рубля. В PDF-версии газеты доходы кандидата указаны в размере 30 350,57 рубля. На основании данной публикации некоторые СМИ пришли к выводу, что Владимир Кацора «вошел в топ-6 самых богатых кандидатов региона».

В комментарии БелаПАН политик отметил, что газета принесла извинения и напечатала уточнение данных о его доходах. Вместе с тем интернет-СМИ, которые распространили данную информацию, не стали уточнять ее или убирать со своих страниц. «Это сознательная провокация против меня как гражданина и кандидата в депутаты», — заметил Кацора.

Областная комиссия дала ответ, что информация о доходах и имуществе подготовлена на основании сведений из налоговой инспекции. «"Гомельские ведомости" в следующем номере принесут вам извинения и опубликуют уточнение. За информацию интернет-сайтов, указанных в вашем обращении, областная комиссия ответственности не несет», — сказано в ответе кандидату в депутаты.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Гомельские ведомости Персона: Владимир Кацора Город: Гомель

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