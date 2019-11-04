Отменено требование для ИП иметь при себе документы на реализуемый товар
Для индивидуальных предпринимателей — плательщиков единого налога, осуществляющих розничную торговлю, отменяется «обязанность по наличию при перевозке товаров, а также в местах их хранения и реализации документов, подтверждающих приобретение этих товаров».
Соответствующее решение содержится в указе президента № 411 «О налогообложении», который корректирует некоторые положения налогового законодательства с учетом правоприменительной практики, сообщил 4 ноября Национальный правовой интернет-портал.
Как пояснил
«Раньше приходил проверяющий, спрашивал документы. Если ИП говорил, что они в другом месте, допустим, у бухгалтера, проверяющий мог заявить, что документов на самом деле нет, и на ИП налагался штраф. Теперь такого не будет. Нужны документы — письменный запрос», — сказал Шумченко.
По его словам, для ИП по-прежнему необходимы товарно-транспортные накладные при перемещениях внутри страны, а также документы на товар при пересечении границы.