Отменено требование для ИП иметь при себе документы на реализуемый товар

Для индивидуальных предпринимателей — плательщиков единого налога, осуществляющих розничную торговлю, отменяется «обязанность по наличию при перевозке товаров, а также в местах их хранения и реализации документов, подтверждающих приобретение этих товаров».

Соответствующее решение содержится в указе президента № 411 «О налогообложении», который корректирует некоторые положения налогового законодательства с учетом правоприменительной практики, сообщил 4 ноября Национальный правовой интернет-портал.

Как пояснил БелаПАН лидер общественного объединения предпринимателей «Перспектива» Анатолий Шумченко, документы, подтверждающие приобретение товара, у ИП должны быть, однако теперь они не обязаны иметь их при себе.

«Раньше приходил проверяющий, спрашивал документы. Если ИП говорил, что они в другом месте, допустим, у бухгалтера, проверяющий мог заявить, что документов на самом деле нет, и на ИП налагался штраф. Теперь такого не будет. Нужны документы — письменный запрос», — сказал Шумченко.

По его словам, для ИП по-прежнему необходимы товарно-транспортные накладные при перемещениях внутри страны, а также документы на товар при пересечении границы.