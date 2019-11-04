Все хиты советского композитора Арно Бабаджаняна прозвучат 6 ноября в Белгосфилармонии

6 ноября в Большом зале Белгосфилармонии состоится концерт, посвященный творчеству выдающегося армянского композитора, пианиста и педагога, народного артиста СССР Арно Бабаджаняна — классика советской песни, автора множества хитов.

Среди них — «Королева красоты», «Благодарю тебя», «Свадьба», «Не спеши», «Чёртово колесо», «Верни мне музыку», «Лучший город земли», «Ноктюрн».

Эти и многие другие мелодии прозвучат в сопровождении Национального академического народного оркестра Республики Беларусь им. Жиновича. Их исполнят солисты оркестра Игорь Задорожный, Андрей Колосов, Анастасия Рачицкая и Наталья Брацловская.

Сюрпризом для публики станет участие в концерте двух приглашённых артистов. Это солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Карен Мовсесян (баритон) и поэт, певец, композитор из Москвы Николай Рябуха (бас-баритон).