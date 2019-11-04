Защитника Куропат Дениса Урбановича оштрафовали на 65 базовых величин

Суд Минского района оштрафовал активиста на 1657,5 рубля. Такое решение вынес судья Алексей Кропачев.

Дениса Урбановича признали виновным в мелком хулиганстве и оштрафовали на 25 базовых величин (637,5 рубля). Он якобы толкал работников и посетителей ресторана «Поедем поедим». Также активиста обвинили в неповиновении сотруднику милиции и оштрафовали на 40 базовых величин (1020 рублей).

Показания дала директор ресторана «Поедем поедим» Светлана Дубкова и два сотрудника заведения. По их версии, 3 ноября после согласованного шествия по случаю дня поминовения предков Дзяды около 30 человек направились к въездным воротам в ресторан, где провели молебен. После этого у въезда осталось около 20 человек.

Когда подъехали посетители и ворота стали открываться, активисты начали на них давить руками, охрана ресторана их отталкивала. Сотрудники ресторана вызвали милицию. Когда та подъехала и открылись ворота, активисты попытались прорваться на территорию, их остановила охрана, завязалась потасовка. Был вызван ОМОН, который задержал активистов.

Урбанович заявляет, что не толкал сотрудников ресторана, а только пытался пройти на территорию без хулиганских намерений. Он акцентировал внимание на том, что омоновцы прибыли в штатском и не представлялись, а по дороге в РУВД задержанных избивали в автобусе.

Урбанович заявил, что ему выкручивали шею, из-за чего он получил повреждения. Сейчас у активиста на шею наложена шина.

В ходе рассмотрения протоколов Урбанович ходатайствовал о вызове в суд сотрудников ОМОНа в качестве свидетелей — судья отказал.

Вечером 3 ноября около ресторана «Поедем поедим» было задержано шесть человек: кандидат в депутаты ПП НС от христианских демократов Дмитрий Казакевич, активисты Максим и Денис Урбановичи, Виталий Тригубов, Валерий Рябцев, Илларион Трусов. Их доставили в Боровлянский РОВД. Казакевич и Трусов впоследствии были отпущены, остальных задержали до суда.