Общежитие Минского колледжа искусств достроили в 5 км от МКАД

 

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Место для общежития на 240 человек выбрали рядом с экспериментальном садом в Прилуках, где тестируются пестициды. Торжественное открытие проведут 6 ноября.

По информации пресс-службы Миноблисполкома, общежитие построено по поручению Александра Лукашенко для обеспечения иногородних учащихся местами проживания. В нем предусмотрено 48 жилых ячеек по две комнаты на два и три человека.

Шесть этажей общежития занимают жилые блоки, еще на одном обустроены актовый зал, тренажерный зал, репетиционные помещения.

Осенью 2018 года портал greenbelarus.info писал, что для строительства общежития были вырублены огороды и сады жителей агрогородка, участок был полностью зачищен от плодовых деревьев. Место для общежития выбрали рядом с экспериментальном садом, где тестируются пестициды.
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Тэги: колледж искусств общежитие пестициды Прилуки

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