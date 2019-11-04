Общежитие Минского колледжа искусств достроили в 5 км от МКАД

Место для общежития на 240 человек выбрали рядом с экспериментальном садом в Прилуках, где тестируются пестициды. Торжественное открытие проведут 6 ноября.

По информации пресс-службы Миноблисполкома, общежитие построено по поручению Александра Лукашенко для обеспечения иногородних учащихся местами проживания. В нем предусмотрено 48 жилых ячеек по две комнаты на два и три человека.

Шесть этажей общежития занимают жилые блоки, еще на одном обустроены актовый зал, тренажерный зал, репетиционные помещения.