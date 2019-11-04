Задержанные возле Куропат активисты получили штрафы

Четыре активиста, задержанные вечером 3 ноября у ресторана «Поедем поедим» возле урочища Куропаты, получили штрафы согласно решениям суда Минского района.

Судья Вадим Казей оштрафовал Валерия Рябцева на 40 базовых величин (1020 рублей) по статьям КоАП 17.1 и 23.4, Виталия Тригубова — также на 40 базовых величин по тем же статьям.

Максима Урбановича судья Алексей Кропачев оштрафовал на 20 базовых величин (510 рублей) тоже по статьям 17.1 и 23.4.

Ранее Кропачев присудил 65 базовых величин (1657,5 рубля) штрафа Денису Урбановичу.

Вечером 3 ноября около ресторана «Поедем поедим» было задержано шесть человек: кандидат в депутаты ПП НС от христианских демократов Дмитрий Казакевич, активисты Максим и Денис Урбановичи, Виталий Тригубов, Валерий Рябцев, Илларион Трусов. Их доставили в Боровлянский РОВД. Казакевич и Трусов впоследствии были отпущены, остальных задержали до суда. К ресторану активисты и еще около 20 человек пришли после согласованного шествия по случаю дня поминовения предков «Дзяды».

По словам Казакевича, которые приводит пресс-служба оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», активисты как обычно «стояли на страже» возле ресторана. Казакевич попытался пройти на территорию ресторана, чтобы, как он сообщил, раздать листовки посетителям и поговорить с потенциальными избирателями. Активистов на территорию не пускали, но когда ворота открылись и они смогли войти, охранники начали их выталкивать. Одному из активистов сломали удочку, к которой был прикреплен бело-красно-белый флаг.

Затем, рассказал кандидат в депутаты, появились два участковых милиционера, а вслед за ними серый микроавтобус без опознавательных знаков. «Оттуда выскочили неизвестные, затолкали нас всех в этот бусик. И всю дорогу от этого ресторана и до Боровлянского РОВД били нас ногами, прыгали по нам. Мы когда приехали, я думал, что Максим Урбанович совсем без сознания», — сообщил Казакевич.

В РОВД в отношении активистов составили протоколы по статьям 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 (неповиновение милиции) КоАП.

В суде Виталий Тригубов ходатайствовал о показе видеозаписи избиения активистов ОМОНом возле ресторана и в автобусе, однако судья заявил, что такой записи в материалах дела нет.