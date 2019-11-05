Кандидат в депутаты: заявил об импичменте Лукашенко — совершил страшное преступление

Кандидат в депутаты ПП НС Владимир Непомнящих, выступление которого не пустили в эфир из-за слов об импичменте Александру Лукашенко, выступил с этим тезисом на теледебатах.

В дебатах участвовали кандидаты в депутаты по Гомельскому-Центральному округу № 33. Всего здесь баллотируются шесть кандидатов. В дебатах приняли участие трое: член ОГП Владимир Непомнящих, замдекана юрфака ГГУ им. Ф.Скорины Андрей Злотников и директор детско-юношеской школы олимпийского резерва № 8 Олег Раков.

Директор спортивной школы заявил, что в своей программе уделяет внимание здоровому образу жизни, который является «важнейшим аспектом государственной политики страны». Законодательную базу в сфере спорта необходимо улучшать и совершенствовать, считает кандидат. Он предлагает принять кодекс «О спорте».

Андрей Злотников заявил, что Гомель «с каждым годом становится все лучше и лучше, вводятся новые социальные объекты, наши школьники и студенты выигрывают престижные награды на международных турнирах и олимпиадах». Его приоритеты — достойная работа, справедливая оплата, здоровье нации и уверенность в будущем. «Как квалифицированный социолог я убежден, что в основе эффективной работы парламента — изучение мнения людей», — подчеркнул Злотников.

Владимир Непомнящих заявил: «Я тот, у кого на майке написано «За Беларусь без Лукашенко. Хватит, достал». Меня в Гомеле многие знают по этой майке. Теперь вы будете знать, как меня зовут. Я представляю ОГП. Наша партия выбирает европейский путь развития, высокие технологии, высокую зарплату, соблюдение законов и равенство всех перед законом. Мое выступление было записано по радио и телевидению. Но в эфир оно не поступило только из-за того, что моим первым пунктом программы было сказано «Импичмент Лукашенко». Это для этой власти является страшным преступлением. Хочу заметить, что в этих словах нет ничего противоправного. Импичмент предусмотрен как Конституцией, так и законами. Я считаю, что в отношении меня применили дискриминацию».

Андрей Злотников задал вопрос оппозиционеру, не против ли он развития спорта и ледовых дворцов.

«Я не против ледовых дворцов, но они убыточны. Единственный у нас, кто хорошо играет в хоккей, — это Александр Лукашенко. Я не против спорта, я против того, чтобы бездумно расходовались народные деньги», — ответил Владимир Непомнящих.

Представитель ОГП задал вопрос оппонентам, как они будут реагировать на импичмент Лукашенко и будут ли они его инициировать.

«Я говорю на ваш вопрос так: я иду со своей программой и со своим видением изменения ситуации в социальной политике в лучшую сторону», — заявил Раков.

Андрей Злотников не стал отвечать на вопрос об импичменте, отметив, что приоритеты его программы — стабильная занятость, зарплата, поддержка молодых семей, пропаганда семейных ценностей.

«Я задал своим оппонентам простой вопрос, но не получил ответа, вместо этого они начали что-то рассказывать и потеряли свое время. Беларусь под управлением Лукашенко также потеряла 25 лет, потому что говорим из пустого в порожнее», — сказал на дебатах Непомнящих.

Выборы в ПП НС пройдут 17 ноября.