В Беларуси установлен новый температурный рекорд

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Благодаря теплому сектору циклона 4 ноября в Беларуси установлен температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, в Житковичах воздух прогрелся до 18,5 градуса тепла.


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Прежний максимум дня составлял 17,8 градуса (4 ноября 1968 года в Бресте). В самих Житковичах пал рекорд 35-летней давности (14,6 градуса). В этом райцентре разница между новым и старым рекордом оказалась наибольшей в стране (3,9 градуса).

Обновились экстремумы дня на 36 метеостанциях во всех областях. На 24 из них (2/3) пали рекорды 1996 года. Самым старым был рекорд, зафиксированный в 1899 году в Марьиной Горке, — 14,6 градуса (сейчас — 16,7). В Минске новый максимум составляет 15,2 градуса тепла (было 13,8 в 1996 году), в Могилеве — 12,8 (12,4 в 1996-м), в Бресте — 18,1.

В октябре рекорды тепла обновлялись с 13-го по 16-е, а также с 19-го по 27-е число. А в ночь на 31 октября впервые в нынешнем осенне-зимнем сезоне температура опустилась до 10 градусов мороза. В Бобруйске и Василевичах были отмечены новые рекорды холода — минус 10,3 и минус 10 соответственно.

В сентябре температурные рекорды отмечались 2-го, 3-го, а также с 9-го по 12-е число, антирекорды — 20-го, 21-го, 23-го и 24-го.
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Тэги: погода температурный рекорд

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