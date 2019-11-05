Избитого в Куропатах кандидата в депутаты вызвали на ковер в окружную комиссию

Кандидата в депутаты Дмитрия Казакевича, активиста оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» (БХД), вызвали для «серьезного разговора» в окружную избирательную комиссию Свислочского округа №94.

Казакевич предполагает, что его могут снять с выборов за инцидент, произошедший в урочище Куропаты третьего ноября, отмечает пресс-служба оргкомитета.

Кандидата в депутаты также пригласили на беседу наблюдатели от миссии ОБСЕ, которые работают в столице.

Напомним, вечером 3 ноября около ресторана «Поедем поедим» Казакевич попытался пройти на территорию заведения, чтобы раздать посетителям листовки и пообщаться с потенциальными избирателями.

Активистов на территорию не пускали, но когда ворота открылись и они смогли войти, охранники начали их выталкивать. Затем появились два участковых милиционера, а вслед за ними — серый микроавтобус без опознавательных знаков.

«Оттуда выскочили неизвестные, затолкали нас всех в этот бусик. И всю дорогу от этого ресторана и до Боровлянского РОВД били нас ногами, прыгали по нам», — сообщил Казакевич.

В РОВД в отношении четырех активистов составили протоколы по статьям 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 (неповиновение милиции) КоАП. На следующий день им присудили административные штрафы. Казакевич был единственным, кого не судили.