В Минске судят бывшего высокопоставленного сотрудника центрального аппарата СК

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В суде Советского района столицы начался процесс над бывшим замначальника управления — начальником отдела комплектования управления кадров и идеологической работы центрального аппарата Следственного комитета Андреем Качуром.

В начале слушания прокурор Сергей Гиргель ходатайствовал о проведении процесса в закрытом режиме, но судья Александр Волк просьбу отклонил.

Андрей Качур обвиняется в совершении преступлений по части 2 статьи 431 (дача взятки повторно либо в крупном размере) и части 5 статьи 16 (подстрекательство) Уголовного кодекса.


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По версии следствия, с июня по август 2017 года подозреваемый подстрекал Андрея Казачка, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов, к даче взятки в размере 25 тысяч долларов. Эти средства должны были быть переданы должностному лицу (начальнику отдела по расследованию преступлений в сфере экономики управления СК по городу Минску полковнику Илье Волозину. — БелаПАН) для назначения наказания, не связанного лишением свободы.

Качур свою вину признал полностью.

В ходе слушаний был зачитан протокол Казачка о явке с повинной от 6 февраля 2019 года. Казачок сообщил правоохранителям, что с июня по август 2017 года он передал Качуру 25 тысяч долларов для дальнейшей передачи Волозину, в отделе которого находилось рассмотрение его дела по статье 243. Предполагалось, что наказание Казачку будет назначено с отсрочкой.

В материалах дела есть скриншоты переписки Казачка с Качуром. Защита обвиняемого ходатайствовала о рассмотрении этих материалов в закрытом режиме, и судья ходатайство удовлетворил.

После этого в суде объяснили перерыв до 14:20.

О том, что Волозин и Качур лишены своих должностей, СМИ сообщали в феврале этого года.
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Тэги: Следственный комитет коррупция взятки подстрекательство к взятке Персона: Сергей Гиргель Александр Волк Андрей Качур Илья Волозин Андрей Казачок Город: Минск

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