Детское «Евровидение-2019»: опубликован клип участницы от Беларуси

Елизавета Мисникова опубликовала клип на песню «Пепельный». С этой композицией она представит Беларусь на детском конкурсе «Евровидение-2019», сообщают «Минск-Новости» .

14-летняя певица представит Беларусь на конкурсе 24 ноября в польском городе Гливице.

Клип на песню «Пепельный» появился в открытом доступе 5 ноября. По словам Елизаветы Мисниковой, это новая версия песни — текст был частично переведен на английский язык для соответствия требованиям детского конкурса.

Согласно правилам, песня, которую исполняет участник, должна быть написана на одном из языков страны, которую представляет ребенок, при этом в ней должно присутствовать не более 40% английского текста.

С 22 ноября Елизавету можно будет поддержать на официальном сайте конкурса, проголосовав за видео с ее выступлением. Голосование завершится 24 ноября и откроется вновь, когда все песни будут исполнены, но лишь на 15 минут.