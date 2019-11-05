В 2020 году в Беларуси повысят зарплаты бюджетникам

В 2020 году средняя зарплата в Беларуси увеличится до 1162 рублей. При этом бюджетникам заработную плату планируется довести до уровня 80% от средней зарплаты, заявил премьер-министр Сергей Румас.

Премьер-министр отметил, что правительство ведет работу над повышением зарплат низкооплачиваемых категорий граждан. «Сейчас приходится в ручном режиме заниматься предприятиями, на которых сохраняется недопустимо низкая зарплата — в районе 500-600 рублей», — заметил он.

Министр финансов Максим Ермолович также отметил, что особенность бюджета на 2020 год заключается в увеличении расходов казны на бюджетную сферу. Он подчеркнул, что для обеспечения приемлемого уровня зарплат в бюджетном секторе потребуется около 15 млрд рублей, сообщает БелаПАН .

«Дополнительно по сравнению с текущим годом планируется изыскать 1,8 млрд рублей на повышение зарплат. В первую очередь, средства будут направлены на оплату труда низкооплачиваемых категорий граждан», — заметил Ермолович.

В частности, добавил он, предусмотрено повышение зарплат учителей и врачей. «Задача по увеличению зарплат бюджетников до 80% от уровня средней зарплаты будет выполнена. В будущем году средняя зарплата бюджетников вырастет с 843 рублей в нынешнем году до 921 рубля в 2020 году», — подчеркнул глава Минфина. Таким образом, на каждого бюджетника расходы бюджета в будущем году вырастут в месяц на 78 рублей.

По словам Сергея Румаса, в марте текущего года средняя зарплата увеличилась до 1000 рублей, по итогам января—сентября она достигла 1070 рублей.

По данным Белстата, средняя номинальная начисленная заработная плата в сентябре по сравнению с августом снизилась на 9,3 рубля.