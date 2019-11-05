Активиста оргкомитета БХД Дмитрия Казакевича сняли с выборов

Кандидата в депутаты, активиста оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Дмитрия Казакевича лишили регистрации и сняли с выборов в Палату представителей.

Источник: belsat.eu

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в «Фейсбуке» 5 ноября после разговора с членами окружной избирательной комиссии Свислочского округа № 94 Минска.

По словам Казакевича, за лишение статуса кандидата в депутаты комиссия «проголосовала единогласно». «Все к этому шло, было видно, что это абсолютно спланированное решение. Все мои прогнозы оправдались», — сказал он.

Сопредседатель БХД Виталий Рымашевский заявил в комментарии для БелаПАН, что оргкомитет партии будет обжаловать это «полностью беззаконное решение».

«Комиссия вменяла Казакевичу проведение агитации якобы в рабочее время, хотя закон не предполагает, что на это время кандидат должен брать отпуск. Также вменяли дебаты с моим участием, где я выступал его доверенным лицом. Кроме того, вменили эпизод в Куропатах 3 ноября, где его жестоко избили. Вместо того чтобы встать на защиту кандидата в депутаты, комиссия сняла его с выборов. Полное беззаконие. Власти делают сегодня все, чтобы дискредитировать себя еще больше», — заявил политик.