Румас пообещал изучить возможность сделать 31 декабря выходным днем

/ Общество
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Премьер-министр Сергей Румас пообещал изучить возможность сделать 31 декабря выходным днем.

В 2019 году 31 декабря приходится на вторник (рабочий день). Сейчас в интернете идет сбор подписей под петицией за то, чтобы 31 декабря сделали выходным днем.


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«Хорошо, я обещаю, что изучу этот вопрос», — сказал Румас 5 ноября, отвечая на вопросы журналистов парламенте.

При этом он выразил непонимание, почему общество интересует этот вопрос, сообщает БелаПАН.

«Я не знал, что это самая большая проблема. Мне надо глубже вникнуть в вопрос. Не понимаю, почему 31 декабря, вот про 2 января больше понимаю: одного дня мало», — подчеркнул Румас.

Как сообщалось, правительство ранее приняло решение о переносе рабочего дня с четверга 2 января на субботу 4 января.

Сюжет: Новый год 2020
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Тэги: выходные дни новогодние праздники Новый год-2020 Персона: Сергей Румас