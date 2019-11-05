Премьер-министр Сергей Румас пообещал изучить возможность сделать 31 декабря выходным днем.

В 2019 году 31 декабря приходится на вторник (рабочий день). Сейчас в интернете идет сбор подписей под петицией за то, чтобы 31 декабря сделали выходным днем.

«Хорошо, я обещаю, что изучу этот вопрос», — сказал Румас 5 ноября, отвечая на вопросы журналистов парламенте.

При этом он выразил непонимание, почему общество интересует этот вопрос, сообщает БелаПАН .

«Я не знал, что это самая большая проблема. Мне надо глубже вникнуть в вопрос. Не понимаю, почему 31 декабря, вот про 2 января больше понимаю: одного дня мало», — подчеркнул Румас.

Как сообщалось, правительство ранее приняло решение о переносе рабочего дня с четверга 2 января на субботу 4 января.