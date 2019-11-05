Кличко уволил лидера «Воплей Видоплясова» с поста своего советника

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Киевский мэр Виталий Кличко уволил с должности своего советника известного украинского музыканта, лидера группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипку, говорится в пресс-центре КГГА.

Фото: kyivcity.gov.ua

Кроме него, согласно тексту документа, уволены еще ряд советников Кличко: Карл Волох, Леся Дутка, Николай Колесник и Андрей Черевко. Другим документом Кличко освободил от исполнения обязанностей своего советника Гео Лероса. 24 июня Лероса своим внештатным советником назначил президент Владимир Зеленский.

Киевляне практически поровну разделились в вопросе того, правильно или неправильно идут дела в столице Украины, однако тех, кто доволен мэром Виталием Кличко, немного больше, чем недовольных.
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Тэги: КГГА мэр Киева Вопли Видоплясова Персона: Виталий Кличко Олег Скрипка

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