В Беларуси вновь побиты рекорды тепла

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5 ноября рекорды тепла обновились на десяти белорусских метеостанциях, включая самую северную и самую южную.

Побиты максимумы в восточной половине страны, на территории Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областей, в том числе на самой северной (Езерище) и самой южной (Брагин) станциях. Об этом свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Установлены рекорды в четырех городах Гомельской области. В Василевичах обновлен экстремум дня 89-летней давности (было 14,8 градуса выше нуля, сейчас 15,2). В Гомеле воздух прогрелся до 15,3 градуса (15 в 2013 году), в Жлобине — до 14,6 (14,3 в 1996-м), Октябре — до 14,5 (13,8 в 2014-м).

Новые максимумы зарегистрированы в трех населенных пунктах Витебской области: Сенно — 12,7 (11,5 в 2000 году), Орше — 12,4 (10,9 в 2013-м) и Езерище — 12 (11,4 в 1996-м).

Переписаны рекорды в двух городах Могилевской области: Костюковичах — 13,8 (12,7 в 2012 году) и Мстиславле — 12,8 (11,7 в 2013-м). Не устоял максимум в Березино на востоке Минской области — 12,5 (12,3 в 2014-м).

Теплее всего было в Брагине — 15,9 градуса тепла, однако там до повторения рекорда дня не хватило 0,6 градуса. Абсолютный максимум для всей территории страны равен 19 градусам (отмечен 5 ноября 2014 года на метеостанции «Полесская» в Брестской области).

В ряде районов Минской и Витебской областей за сутки (с 21 часа 4 ноября до 21 часа 5 ноября) выпало от 30% до 60% месячной нормы осадков. В Лынтупах зарегистрировано 16 мм осадков, или 16 л воды на квадратный метр территории (30% ноябрьской нормы), в Минске — 19 мм (40%), в Верхнедвинске — 28 мм (60%).

Накануне в Беларуси был побит рекорд дня за весь период метеонаблюдений. В Житковичах воздух прогрелся до 18,5 градуса тепла. Прежний максимум составлял 17,8 градуса (4 ноября 1968 года в Бресте). Обновились экстремумы дня на 36 метеостанциях во всех областях. Самым старым был рекорд, зафиксированный в 1899 году в Марьиной Горке, — 14,6 градуса (сейчас — 16,7).

В октябре рекорды тепла обновлялись с 13-го по 16-е, а также с 19-го по 27-е число. А в ночь на 31 октября впервые в нынешнем осенне-зимнем сезоне температура опустилась до 10 градусов мороза. В Бобруйске и Василевичах были отмечены новые рекорды холода — минус 10,3 и минус 10 соответственно.

В сентябре температурные рекорды отмечались 2-го, 3-го, а также с 9-го по 12-е число, антирекорды — 20-го, 21-го, 23-го и 24-го.

6 ноября температура еще немного понизится, но останется выше средних многолетних значений для этой поры. В отдельных районах синоптики прогнозируют сильные дожди.
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Тэги: погода температурный рекорд

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