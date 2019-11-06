Закрома родины трещат: установлен новый рекорд ЗВР Беларуси

Золотовалютные резервы Беларуси в октябре выросли более чем на 360 млн долларов и на 1 ноября составили 9,2 млрд долларов, сообщает Нацбанк.

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Следует отметить, что это максимальный уровень резервов за всю историю страны. Предыдущий рекорд был зафиксирован 1 сентября, когда резервы достигли 8,9 млрд долларов.

Как отмечает регулятор, за октябрь ЗВР выросли на 362,9 млн долларов (+4,1%) после снижения в сентябре на 60,1 млн.

В Нацбанке также сообщили, что в минувшем месяце Беларусь исполнила внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте примерно на 225 млн долларов.

Увеличению уровня резервов в октябре способствовали несколько факторов:

покупка иностранной валюты на внутреннем рынке;

поступление иностранной валюты в бюджет от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты;

продажа валютных гособлигаций.

«Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов США», — напоминает Нацбанк.

Основные направления денежно-кредитной политики на будущий год предполагают, что к концу года резервы должны составить не менее 7,3 млрд долларов.

Глава Нацбанка Павел Каллаур на брифинге в августе, отвечая на вопросы БелаПАН, отметил, что регулятор придерживается осторожных оценок относительно будущей динамики резервов.

«Мы закладываем на 2020 год очень осторожные подходы и максимально учитываем риски развернувшихся торговых войн между отдельными государствами, которые формирует львиную долю мирового ВВП», — сказал он.

Каллаур отметил, что в этих условиях центральный банк стремится обеспечить тот уровень золотовалютных резервов, который необходим для обеспечения финансовой стабильности.

«Наша задача состоит в том, чтобы резервы покрывали не менее двухмесячного объема импорта», — уточнил чиновник.