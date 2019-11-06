В 2020 году Нацбанк будет снижать участие в валютных торгах

В 2020 году Национальный банк Беларуси продолжит проводить курсовую политику в режиме плавающего курса, который предусматривает использование валютных интервенций для сглаживания резких колебаний курса белорусского рубля​.

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Об этом говорится в основных направлениях денежно-кредитной политики на 2020 год, которые утверждены указом президента № 402 и опубликованы на портале pravo.by.

Для снижения участия Нацбанка в торгах на внутреннем валютном рынке планируется расширение границ операционного интервала и нейтрального диапазона, а также сокращение ежедневного лимита интервенций регулятора, сообщает БелаПАН .

При этом Нацбанк будет проводить операции по покупке иностранной валюты для пополнения золотовалютных резервов «при устойчивом превышении ее предложения над спросом на внутреннем валютном рынке».

Сейчас регулятор постоянно участвует в валютных торгах и периодически сглаживает за счет интервенций высокую волатильность курсов на рынке. В июле Нацбанк переименовал режим курсовой политики, теперь это «плавающий курс» (ранее — «управляемый плавающий курс»).

В январе—октябре 2019 года белорусский рубль занял третье место на территории бывшего СССР по укреплению к доллару США. На 4,88% (с 2,1598 до 2,0544 рубля) снизился за десять месяцев официальный курс доллара к белорусскому рублю.

На 6 ноября официальный курс составляет 2,04 рубля за доллар и 2,27 рубля за евро.

Проект бюджета предполагает в 2020 году среднегодовой курс белорусского рубля к доллару США в 2,2447 рубля.