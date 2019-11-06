В 2020 году Нацбанк будет снижать участие в валютных торгах
В 2020 году Национальный банк Беларуси продолжит проводить курсовую политику в режиме плавающего курса, который предусматривает использование валютных интервенций для сглаживания резких колебаний курса белорусского рубля.
Об этом говорится в основных направлениях денежно-кредитной политики на 2020 год, которые утверждены указом президента № 402 и опубликованы на портале pravo.by.
Для снижения участия Нацбанка в торгах на внутреннем валютном рынке планируется расширение границ операционного интервала и нейтрального диапазона, а также сокращение ежедневного лимита интервенций регулятора, сообщает
При этом Нацбанк будет проводить операции по покупке иностранной валюты для пополнения золотовалютных резервов «при устойчивом превышении ее предложения над спросом на внутреннем валютном рынке».
Сейчас регулятор постоянно участвует в валютных торгах и периодически сглаживает за счет интервенций высокую волатильность курсов на рынке. В июле Нацбанк переименовал режим курсовой политики, теперь это «плавающий курс» (ранее — «управляемый плавающий курс»).
В январе—октябре 2019 года белорусский рубль занял третье место на территории бывшего СССР по укреплению к доллару США. На 4,88% (с 2,1598 до 2,0544 рубля) снизился за десять месяцев официальный курс доллара к белорусскому рублю.
На 6 ноября официальный курс составляет 2,04 рубля за доллар и 2,27 рубля за евро.
Проект бюджета предполагает в 2020 году среднегодовой курс белорусского рубля к доллару США в 2,2447 рубля.