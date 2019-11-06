Лже-налоговики похитили у пенсионеров крупную сумму денег

Две женщины, которые представились сотрудниками налоговой службы, украли у пожилой пары около двух тысяч рублей.

Женщина 1936 года рождения сообщила сотрудникам Лунинецкого РОВД, что у них с супругом из дома пропали деньги. По ее словам, в дом пришли две посетительницы, представившиеся сотрудницами налоговой службы. Одна из женщин предъявила удостоверение, сообщает Telegram-канал МВД.

Пожилая пара пригласила гостей на кухню, а после их ухода обнаружили пропажу около двух тысяч рублей, лежавших в шкафу в спальни. При этом хозяева квартиры были уверены, что женщины никуда не отлучались.

В связи с совершенной кражей сотрудники милиции задержали на дороге М-10 Кобрин — Гомель — граница РФ группу лиц, мужчину и четырех женщин, которые на внедорожнике «Мазда» направлялись к выезду из города.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (кража) УК РБ.