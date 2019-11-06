Посол Семанис: рынки Латвии открыты для торговли электроэнергией

Латвийский посол Эйнарс Семанис заявил, что перспективы поставок белорусской электроэнергии в Латвию после завершения строительства БелАЭС зависят от потребителей на электроэнергетическом рынке и посредников, которые закупают электричество.

Источник: vdu.lt

Эйнарс Семанис отметил, что по вопросам торговли электричеством в Латвии рынки открыты и идет свободная торговля, сообщает БелаПАН .

«Вся торговля происходит через биржу, — подчеркнул он. — Перспективы [поставок белорусской электроэнергии] зависят от самих потребителей на рынке и посредников, которые закупают. На данный момент, насколько мне известно, никаких изменений не планируется».

Посол Латвии также заметил, что электросетевая инфраструктура, которая связывает Латвию с Беларусью, идет через Литву, но «есть технические соединения через российско-латвийскую границу».

Что касается вопроса создания инфраструктуры для торговли электроэнергией непосредственно через латвийско-белорусскую границу, дипломат заявил, что об этом «надо спрашивать у специалистов отрасли».

Naviny.by сообщали, что Латвия отклонила просьбу Литвы о блокировке белорусского электричества. Посол Латвии напомнил, что в прошлом году Марис Кучинскис, занимавший пост премьер-министра, во время визита в Минск подписал договор об обмене информацией, касающейся вопросов безопасности в области ядерной энергетики.

Стоит отметить, что самым активным критиком БелАЭС является Литва. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России. Литва также призвала соседей из ЕС (Латвию, Эстонию, Польшу и Финляндию) не покупать электроэнергию с атомных электростанций в Беларуси и Калининградской области России.

Ранее Naviny.by также сообщали, что Литва не намерена отменять законы, которые запрещают покупку электроэнергии с АЭС в Островце.

13 августа на сайте Министерства экономики Латвии было опубликовано сообщение о том, что правительство страны приняло решение организовать торговлю электричеством со странами вне Евросоюза непосредственно через латвийскую границу в целях смягчения рисков возможного сокращения потока электроэнергии или отрицательных колебаний тарифов на этот ресурс.

Речь идет о торговле посредством российских сетей, через которые может передаваться в том числе белорусская электроэнергия. Таким образом Латвия решила обезопасить себя от возможных последствий блокировки электричества из Беларуси, которое сегодня поступает в страны Балтии исключительно через Литву.

16 августа вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Тимо Татар в интервью интернет-изданию err.ee заявил, что его страна не покупает напрямую белорусскую электроэнергию, но если такая электроэнергия , в том числе со строящейся в Беларуси АЭС, начнет поступать на рынок стран Балтии через другие страны, то ее потребление возможно и в Эстонии.

Вместе с тем он подчеркнул, что Литва официально не просила Эстонию бойкотировать электроэнергию из Беларуси, но обмен информацией на уровне чиновников на эту тему был. Татар отметил, что такие решения находятся в компетенции Европейской комиссии, и если комиссия выступит с инициативой по поводу строящейся АЭС, то Эстония готова ее поддержать.