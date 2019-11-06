Лукашенко еще не решил, когда полетит в Ригу

Латвия ждет от Беларуси конкретных предложений о дате визита Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко и посол Латвии Эйнарс Семанис. Фото пресс-службы президента Беларуси

Как заявил журналистам латвийский посол Эйнарс Семанис 6 ноября в Минске перед встречей со спикером нижней палаты белорусского парламента Владимиром Андрейченко, политический диалог между Ригой и Минском является одной из главных тем его сегодняшней встречи.

Дипломат подчеркнул, что сегодня между Латвией и Беларусью установились «очень хорошие» отношения, которые можно назвать добрососедскими.

«Политический диалог очень активен, на очень высоком уровне. Очень важно сообщение вашего президента на прошлой неделе, что он планирует посетить с визитом Латвию. Мы готовимся к этому визиту. Приглашение в силе. Мы ждем предложений белорусской стороны, когда этот визит может быть», — сказал Семанис.

По его мнению, сторонам надо обсудить целый спектр политических вопросов.

«Мы можем гордиться тем, что происходят визиты на очень высоком уровне, — заявил он. — Так, в прошлом году гостем Беларуси был наш премьер-министр, а в этом году гостил наш министр иностранных дел, который встречался с господином Макеем, а также вашим президентом и министром обороны».

Последние несколько лет Лукашенко неоднократно получал приглашения посетить Латвию. Официальное приглашение поступило в феврале 2018 года. 10 июля этого года посол Беларуси в Латвии Василий Маркович сообщил латвийским СМИ, что визит Лукашенко пока отложен. 28 июля министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на встрече с Лукашенко в Минске в очередной раз пригласил его приехать в Ригу.

30 октября во время посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии Лукашенко подтвердил журналистам намерение в ближайшее время совершить поездку в Латвию.