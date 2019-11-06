Впервые в Беларуси создана Аудиторская палата

В Беларуси появилась Аудиторская палата, которая будет контролировать качество оказываемых аудиторскими организациями услуг.

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Создание организации предполагалось в новой редакции закона «Об аудиторской деятельности» .

5 ноября на учредительном собрании с участием представителей аудиторских организаций и аудиторов — индивидуальных предпринимателей был принят устав Аудиторской палаты, выбраны члены правления и контрольно-ревизионной комиссии.

Как отмечает Министерство финансов, создание Аудиторской палаты Беларуси является переходом на новую ступень развития аудита в стране, обусловленным историей и полученным опытом.

Начальник главного управления банковского надзора Нацбанка Елена Машнина в интервью БелаПАН ранее выражала надежду, что в результате деятельности палаты качество услуг на рынке аудита вырастет.

Между тем участники рынка отмечают, что до последнего времени в Беларуси отсутствовал должный контроль за качеством аудиторских услуг. Так, управляющий партнер международной аудиторской компании KPMG в Беларуси Ирина Верещагина в комментарии БелаПАН отмечала, что сегодня на белорусском рынке существуют проблемы с внешним контролем качества аудиторских услуг.

По ее словам, аудиторы заявляют абсолютно разную стоимость своих услуг. При выборе аудитора, отмечала Ирина Верещагина, должна приниматься во внимание не только цена услуги, но и другие критерии, такие как качество, репутация компании, возможность выполнить необходимую работу имеющимися ресурсами в установленный срок.