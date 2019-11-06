Каждый седьмой немец считает падение Берлинской стены негативным событием

У жителей Германии нет четкого ответа на вопрос: является ли падение Берлинской стены положительным или негативным событием.

В частности, каждый третий житель страны не может определиться с тем, было ли падение стены, разделявшей Восточную и Западную Германию, позитивным или негативным событием.

Согласно результатам опроса немецкого социологического института Ipsos, каждый седьмой опрошенный заявил, что считает падение Берлинской стены негативным событием.

Количество немцев, назвавших это событие позитивным или очень позитивным как в Восточной, так и в Западной Германии составило чуть больше половины респондентов (57 процентов в Восточной Германии и 54 процента в Западной Германии), пишет DW .

Берлинская стена была построена в 1961 году — с ее помощью власти ГДР хотели остановить бегство граждан Восточной Германии на Запад.

Падение стены в 1989 году стало символом окончания холодной войны. Через год после этого произошло объединение Германии.

За 28 лет, два месяца и 27 дней существования Берлинской стены из Восточной Германии в Западный Берлин бежали 5075 граждан ГДР, в том числе 574 военных. В 2007 году в архивах министерства государственной безопасности ГДР был обнаружен приказ от 1 октября 1973 года, предписывавший стрелять на поражение по всем беглецам, включая несовершеннолетних.

По информации властей ГДР, в результате были убиты 125 человек, в том числе двое детей 10 и 13 лет. По современным российским данным, при попытке убежать в Западный Берлин были убиты 192 человека. Некоторые источники указывают цифры до 1245 человек.

Около 200 человек были ранены, свыше трех тысяч схвачены при попытке к бегству, 75 тысяч осуждены за подготовку или содействие побегу.