Экс-директора департамента по авиации и экс-пилота борта № 1 приговорили к девяти годам колонии

Суд Центрального района Минска приговорил бывшего директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Владимира Костина к 9 годам колонии усиленного режима. Костин также был пилотом борта № 1.

В клетке сидели двое обвиняемых. Второй — Виктор Вовченко, инженер-инспектор по авиационной безопасности и безопасности полетов ООО «Авиастар». По версии следствия, именно он дал взятку Костину. Владимира Костина задержали вместе с взяткодателем 20 марта 2018 года. Оба фигуранта были водворены в СИЗО КГБ, передает TUT.by .

Еще один обвиняемый — Андрей Нестерук, командир воздушного судна. Он находится в зале на первой скамье. Его обвиняют по ч.6 ст. 16 УК в соучастии в преступлении и по ч. 1 ст. 380 УК в подделке, изготовлении, использовании либо сбыте поддельных документов, штампов, печатей, бланков.

Суд Центрального района Минска признал Владимира Костина виновным по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки) и ч.3 ст 426 УК (Превышение власти и служебных полномочий) к 9 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Ему также запрещено на протяжении 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

В доход государства постановили взыскать стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды — в сумме чуть более 211 тысяч рублей.

Виктора Вовченко признали виновным по ч. 2 ст. 431 УК (Дача взятки) и приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Ему также нельзя на протяжении 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

Андрея Нестерука признали виновным по ч. 6 ст. 16 УК и ч. 1 и ч. 2 ст. 380 УК и дали штраф в 200 базовых величин — это 5100 рублей. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ему оставили без изменений до вступления приговора суда в законную силу.