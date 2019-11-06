Ермошина: с момента регистрации уже 37 кандидатов в депутаты выбыли из гонки

Утром 6 ноября в Беларуси насчитывалось 523 кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина во время видеобрифинга на официальном канале Национального пресс-центра в YouTube.

При этом, по ее словам, изначально было зарегистрировано 560 кандидатов. «Сняли свои кандидатуры 29 человек, в отношении десяти человек комиссии отменили регистрацию за нарушение закона. Восстановлены комиссиями и судом два человека. Сегодня Верховный суд еще будет рассматривать одну жалобу — будет решаться вопрос восстановления в статусе кандидата человека, чья регистрация отменена», — отметила Лидия Ермошина.

Глава ЦИК заметила, что среди кандидатов есть люди, которые «только пробуют себя без твердого намерения избираться». По ее словам, они не создают фонды для своего личного финансирования, не проводят активные агитационные работы, сообщает БелаПАН .

Ермошина отметила, что из 523 кандидатов только 330 опубликовали свою предвыборную программу в СМИ.

«А где еще около 200? То есть, они поленились даже составить эту программу и предоставить ее СМИ, — подчеркнула глава ЦИК. — Не все выступали по телевидению, радио и участвовали в дебатах. Даже в Минске, где во всех округах больше двух кандидатов, некоторые дебаты шли с участием двух кандидатов в депутаты. Это говорит о том, что эти кандидаты не имеют серьезных намерений на избрание».

Однако Лидия Ермошина добавила, что есть «и те, кто работает достаточно активно». «Другое дело, что не всегда эта активность является позицией для того, чтобы знакомить себя с избирателями, — заметила председатель. — Многие активны исключительно в написании жалоб и требуют, чтобы избирательные комиссии за них работали. Вплоть до того, чтобы за них подавали предвыборную программу в средства массовой информации».

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.