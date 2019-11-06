Мэр Киева Виталий Кличко стал фигурантом дела о госизмене
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство из-за возможной государственной измены и хищениях бюджетных средств.
Такой ответ на запрос из НАБУ получило издание
В начале ноября сообщалось, что НАБУ открыло в отношении Кличко дело в связи с наличием подозрений о хищении средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве и злоупотреблением политиком своей властью.
В конце октября депутаты Киевского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, которую он совмещает с постом мэра. Авторы письма призвали президента «ликвидировать коррупционный консенсус и запустить процесс обновления и перезагрузки власти в столице».
4 сентября кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко с должности мэра Киева. После этого Кличко подал на премьер-министра и руководителя офиса президента в суд.