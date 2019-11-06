Мэр Киева Виталий Кличко стал фигурантом дела о госизмене

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Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство из-за возможной государственной измены и хищениях бюджетных средств.

Такой ответ на запрос из НАБУ получило издание «Украинские новости».

В начале ноября сообщалось, что НАБУ открыло в отношении Кличко дело в связи с наличием подозрений о хищении средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве и злоупотреблением политиком своей властью.


Кабмин Украины дал согласие на увольнение Виталия Кличко

В конце октября депутаты Киевского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, которую он совмещает с постом мэра. Авторы письма призвали президента «ликвидировать коррупционный консенсус и запустить процесс обновления и перезагрузки власти в столице».

4 сентября кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко с должности мэра Киева. После этого Кличко подал на премьер-министра и руководителя офиса президента в суд.
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Тэги: Украина уголовное дело госизмена Персона: Виталий Кличко Город: Киев

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