Мэр Киева Виталий Кличко стал фигурантом дела о госизмене

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство из-за возможной государственной измены и хищениях бюджетных средств.

Такой ответ на запрос из НАБУ получило издание «Украинские новости» .

В начале ноября сообщалось, что НАБУ открыло в отношении Кличко дело в связи с наличием подозрений о хищении средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве и злоупотреблением политиком своей властью.

В конце октября депутаты Киевского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, которую он совмещает с постом мэра. Авторы письма призвали президента «ликвидировать коррупционный консенсус и запустить процесс обновления и перезагрузки власти в столице».

4 сентября кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко с должности мэра Киева. После этого Кличко подал на премьер-министра и руководителя офиса президента в суд.