Каллаур: для ценовой и финансовой стабильности в 2020 году рисков нет

Национальный банк Беларуси не видит серьезных рисков для ценовой и финансовой стабильности в 2020 году, заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

Риски, которые были со стороны внешнего сектора, минимальны, отметил глава Нацбанка.

«На фоне устойчивого замедления роста потребительских цен, а также уменьшения рисков, связанных в том числе с санкционной риторикой, Банк России пересмотрел свой прогноз по инфляции, что предопределило более быстрое снижение ключевой ставки в России», — отметил Павел Каллаур.

Он обратил внимание на то, что в условиях снижения инфляции в еврозоне и США, а также сохраняющихся рисков существенного замедления роста мировой экономики ФРС США и ЕЦБ продолжили смягчение своей политики, сообщает БелаПАН .

«В целом последние принятые решения ключевых монетарных регуляторов свидетельствуют в пользу ослабления инфляционного фона и меньшего давления на внутренние цены в Беларуси в среднесрочном периоде», — отметил Каллаур.

Со стороны внутренних факторов, добавил он, также не ожидается инфляционного давления. По мнению главы Нацбанка, этому будет способствовать прогнозируемое сохранение в среднесрочной перспективе экономической активности вблизи своего равновесного уровня.

«Рост экономики будет характеризоваться сбалансированной динамикой внутреннего спроса и внешней торговли», — уверен Каллаур.

По его мнению, бюджетная политика не будет выступать источником ускорения инфляционных процессов, несмотря на ожидаемый дефицит бюджета в 2020 году. «Накопленные остатки бюджетных средств будут использоваться преимущественно для погашения внешнего государственного долга», — заключил председатель правления.