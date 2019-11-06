Беларусь ограничила ввоз овец и коз из Воронежской области из-за оспы

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По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Воронежской области зарегистрированы случаи заболевания оспой овец и коз. С 7 ноября из-за этого вводятся временные ограничения на импорт из этого региона овец и коз, восприимчивых диких животных, зоопарковых и цирковых мелких парнокопытных (овцы, козы, ламы, туры, муфлоны, козероги, косули), молока и молочной продукции от этих животных, кожевенного, рогокопытного, мерлушкового сырья, шерсти, козьего пуха и др.

Оспа овец и коз — особо опасная болезнь, характеризующаяся лихорадкой и образованием в эпителии кожи и слизистых оболочек папулезно-пустулезных поражений.