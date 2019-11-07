Белорусские власти оставили без внимания важные рекомендации БДИПЧ ОБСЕ

Парламентская избирательная кампания в Беларуси проходит сдержанно, говорится в промежуточном отчете наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Отчет опубликован 7 ноября.

Глава миссии наблюдения за выборами в парламент Кориэн Йонкер / Фото носит иллюстративный характер

В нем отмечается «ограниченное число организованных мероприятий», которые проводятся в связи с выборами, и их низкую посещаемость.

«Многие участники выборов, в том числе некоторые кандидаты, сообщили наблюдательной миссии БДИПЧ, что из-за подавленной политической среды, ограничительных правовых рамок и общего недостатка ресурсов для организации встреч и выступлений в СМИ они рассматривают период выборов как единственную возможность обратиться к населению, — говорится в отчете. — Некоторые заинтересованные стороны сообщили, что участвуют в выборах, чтобы продвигать свои долгосрочные политические идеи, а не призывать избирателей поддержать конкретных кандидатов».

Наблюдатели БДИПЧ отмечают, что Конституция Беларуси предусматривает свободу собраний, ассоциации и выражения мнений, но нормативно-правовая база накладывает различные ограничения на эти свободы.

«Со времени предыдущих парламентских выборов в Избирательный кодекс не вносились изменения, а недавние поправки в другие законодательные акты ввели новые процедуры проведения собраний и ограничения в отношении сетевых средств массовой информации, — говорится в отчете. — Предыдущие рекомендации БДИПЧ, в том числе относящиеся к несбалансированному составу избирательных комиссий, ограничениям в отношении прав кандидатов и недостаточным гарантиям прозрачности процессов голосования и подсчета голосов, остаются без внимания».

Как отмечается в отчете, представители оппозиции мало представлены в избирательных комиссиях. «Многие собеседники наблюдательной миссии выразили недоверие работе избирательной администрации», — подчеркивается в отчете.

В нем говорится, что из 703 выдвинутых кандидатов было зарегистрировано 560 (27% женщин). «В общей сложности 131 потенциальному кандидату было отказано в регистрации в основном на основании недействительных подписей поддержки и неточностей в декларациях о доходах и имуществе, — отмечают наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ. — Большинство жалоб, поданных в избирательные комиссии и суды, касалось регистрации кандидатов и состава избирательных комиссий. Хотя большинство из них были отклонены, в двух случаях кандидаты успешно обжаловали решения об отказе в регистрации».

Наблюдатели БДИПЧ отмечают, что статья 47 Избирательного кодекса предусматривает отмену регистрации кандидатов «в связи с актами диффамации или публичного оскорбления».

«23 октября председатель ЦИК заявила, что эта санкция может применяться к призывам к «свержению конституционного порядка» или «разжиганию ненависти» в выступлениях кандидатов и в социальных сетях, — говорится в отчете. — По состоянию на 4 ноября в эфир не были выпущены выступления как минимум семи кандидатов».