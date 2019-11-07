Один человек погиб и четверо получили ранения в ДТП под Борисовом

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Авария произошла на 430-м км трассы М-1 Брест — Минск — граница Российской Федерации возле деревни Дубовый Лог.

По информации пресс-службы МВД, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes.

Пассажирка Nissan скончалась по пути в больницу. Травмы различной степени тяжести получили четверо участников аварии. Двоим из них, в том числе семилетнему ребенку, понадобилась госпитализация.

На водителя Nissan завели уголовное дело.
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Тэги: ДТП со смертельным исходом авария Город: Борисов

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