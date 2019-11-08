США и КНР сделали шаг к отмене торговых пошлин

Представители США и Китая на переговорах сделали большой шаг к взаимной отмене торговых пошлин.

Коллаж с сайта 365Info

Сообщается, что это произойдет, если успешно завершится «первая фаза» переговоров о торговом соглашении.

Как пишет «ГА» , ссылаясь на Минторг КНР, обе Вашингтон и Пекин согласились поэтапно отменить пошлины, правда, не назвав сроки.

В Белом доме оптимистично настроены по этому поводу и надеются, что в этой истории будет поставлена точка.

Впрочем, у новой сделки есть и противники, в том числе и в окружении Дональда Трампа, которые считают, что соглашение может навредить США в их торговых спорах с Китаем.