США и КНР сделали шаг к отмене торговых пошлин
Представители США и Китая на переговорах сделали большой шаг к взаимной отмене торговых пошлин.
Сообщается, что это произойдет, если успешно завершится «первая фаза» переговоров о торговом соглашении.
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В Белом доме оптимистично настроены по этому поводу и надеются, что в этой истории будет поставлена точка.
Впрочем, у новой сделки есть и противники, в том числе и в окружении Дональда Трампа, которые считают, что соглашение может навредить США в их торговых спорах с Китаем.