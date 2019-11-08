На пожаре витеблянин спас соседку, вынеся ее из горящей квартиры
44-летний житель Витебска проявил мужество во время пожара в соседней квартире.
Происшествие случилось накануне вечером в одном из домов по проспекту Фрунзе.
Огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже. Заметив дым, мужчина зашел в соседскую квартиру и вынес на свежий воздух 40-летнюю хозяйку.
В настоящее время витеблянка госпитализирована и находится под присмотром врачей.
В результате пожара в квартире повреждена стиральная машина, закопчены стены.
Всего, по данным МЧС, за минувшие дежурные сутки произошло 15 пожаров, в результате которых были повреждены 11 строений и спасены два человека.
Также отметим, что в Кобринском районе в четверг утром с отравлением угарным газом была госпитализирована семья: 57-летняя женщина, ее 36-летняя дочь и 12-летний внук (инвалид третьей группы).