На пожаре витеблянин спас соседку, вынеся ее из горящей квартиры

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44-летний житель Витебска проявил мужество во время пожара в соседней квартире.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Происшествие случилось накануне вечером в одном из домов по проспекту Фрунзе.

Огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже. Заметив дым, мужчина зашел в соседскую квартиру и вынес на свежий воздух 40-летнюю хозяйку.

В настоящее время витеблянка госпитализирована и находится под присмотром врачей.

В результате пожара в квартире повреждена стиральная машина, закопчены стены.

Всего, по данным МЧС, за минувшие дежурные сутки произошло 15 пожаров, в результате которых были повреждены 11 строений и спасены два человека.

Также отметим, что в Кобринском районе в четверг утром с отравлением угарным газом была госпитализирована семья: 57-летняя женщина, ее 36-летняя дочь и 12-летний внук (инвалид третьей группы).
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Тэги: пожар Город: Витебск Кобрин

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