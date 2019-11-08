В Минске задержали съемочную группу немецкого телеканала ARD

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Вечером 8 ноября перед началом акции на площади Свободы в Минске милиция задержала корреспондентов и оборудование съемочной группы немецкого телеканала ARD, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

«Сначала сотрудники милиции приказали нам покинуть площадь Свободы, а потом задержали нас и нашего водителя, в машине которого находится телевизионное оборудование, — рассказал пресс-службе БАЖ немецкий журналист Дэмиан фон Остен, который имеет официальную аккредитацию МИД Беларуси.

Позднее журналистов освободили, а водителя — нет. По сведениям БАЖ, на данный момент водитель вместе с машиной и техникой находится в Центральном РУВД, журналисты дежурят у отделения милиции.

 
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Тэги: Беларусь-Германия выборы в парламент-2019 ARD Персона: Дэмиан фон Остен

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