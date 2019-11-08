Минская милиция сорвала работу немецким тележурналистам

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Сотрудники милиции сорвали работу журналистов немецкой телекомпании ARD, которые планировали освещать предвыборную акцию вечером 8 ноября на площади Свободы в Минске.

«Это был первый серьезный инцидент с задержанием журналистов во время избирательной кампании», — отмечается в заявлении Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).


«Не будьте пассивными и равнодушными». Свободный микрофон на площади Свободы

Возле здания ратуши на площади Свободы вечером 8 ноября прошло собрание в рамках коллективных пикетов оппозиционных кандидатов в депутаты. Автор telegram-канала Nexta блогер Степан Путило призывал прийти на него своих подписчиков и других политических блогеров. В акции участвовало несколько сотен человек.

Перед началом акции милиция задержала корреспондентов и оборудование съемочной группы телеканала ARD.

Как рассказал пресс-службе БАЖ немецкий журналист Дэмиан фон Остен, который имеет официальную аккредитацию МИД Беларуси, сначала сотрудники милиции приказали журналистам покинуть площадь Свободы, а потом задержали их, а также машину с водителем и телевизионным оборудованием.

Позднее журналистов освободили, а водитель вместе с машиной и техникой два с половиной часа продержали в Центральном РУВД, сообщает БелаПАН.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 ARD задержание журналистов Персона: Дэмиан фон Остен Город: Минск

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