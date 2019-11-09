Актер Игорь Верник экстренно госпитализирован с репетиции в театре

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Популярный российский театр театра и кино, шоу-мен Игорь Верник был экстренно госпитализирован.

Фото с сайта vesti.ua

По информации 5-tv.ru, во время репетиции во МХАТе им. Чехова ему стало плохо. Актер пожаловался на боли пояснице, а также рассказал, что у него онемела нога.

Коллеги по цеху вызвали «скорую». Медики оказали помощь, но все же рекомендовали отправиться в больницу. Куда в позже и отвезли 56-летнего народного артиста России.

Ранее сообщалось, что в театре Вахтангова во время спектакля сильно поднялось давление у народного артиста СССР Василия Ланового. Действо было прервано, а актера отвезли домой.
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Тэги: театр актер Персона: Игорь Верник Город: Москва

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