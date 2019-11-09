Лукашенко поздравил Александру Пахмутову с 90-летием

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Музыкальные произведения о Беларуси, созданные композитором Александрой Пахмутовой, являются «настоящими шедеврами» и «пользуются огромной популярностью в разных странах мира».

2018 год. Александр Лукашенко на церемонии открытия «Славянского базара» вручил специальную награду президента Александре Пахмутовой / Фото из архива пресс-службы президента

Об этом сказано в поздравлении президента народной артистке СССР по случаю ее 90-летнего юбилея.

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка Нижне-Волжского края (ныне — Волгоград).

Лукашенко отметил «уникальный талант», «душевную щедрость», а также «высокую внутреннюю культуру», которые восхищают публику.

Он пожелал юбилярше новых свершений и незабываемых встреч с почитателями ее таланта, а также «крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и добра».

 
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Тэги: юбилей композитор Персона: Александр Лукашенко Александра Пахмутова

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