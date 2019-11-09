Взрыв на шахте: блокированных под землей горняков удалось спасти

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В результате ЧП на шахте в Тойчентале (федеральная земля Саксония-Анхальт) пострадали два работника.

Иллюстрация из твиттера @News_Executive

Как сообщается, 35 шахтеров, которые были заблокированы под землей в результате обрушения, выведены на поверхность через неповрежденную часть выработки.

Не исключено, что обрушение произошло из-за взрыва газообразной смеси. Двое шахтеров пострадали, 35 горняков были блокированы под землей.

По официальным данным, горняки находились в безопасном помещении на глубине порядка 700 метров, пишет DW.
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Тэги: Германия шахтеры взрыв газа Город: Тойченталь

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