Взрыв на шахте: блокированных под землей горняков удалось спасти

В результате ЧП на шахте в Тойчентале (федеральная земля Саксония-Анхальт) пострадали два работника.

Иллюстрация из твиттера @News_Executive

Как сообщается, 35 шахтеров, которые были заблокированы под землей в результате обрушения, выведены на поверхность через неповрежденную часть выработки.

Не исключено, что обрушение произошло из-за взрыва газообразной смеси. Двое шахтеров пострадали, 35 горняков были блокированы под землей.