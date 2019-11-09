В Шумилинском районе «Рено» сбил лося — водитель в больнице

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Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером на дороге Р-20 Витебск — Полоцк — граница Латвии недалеко от деревни Ужлятино.

Фото УГАИ Витебской области

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По информации региональной Госавтоинспекции, 48-летний житель районного центра на «Рено Мегане» сбил неожиданно выбежавшего на дорогу лося.

В результате аварии водитель с травмами разной степени тяжести был доставлен в Витебскую облбольницу.

Не так давно сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия под Оршей пострадали два человека: на трассе М-8 «БМВ» «совершила столкновение с выбежавшим на проезжую часть лосем».
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Тэги: ДТП лось Город: Шумилино

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