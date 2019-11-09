В Петербурге в Мойке выловили мужчину — в его рюкзаке находились две женские руки и оружие

Сегодня утром на набережной реки Мойка из воды был извлечен 63-летний мужчина с рюкзаком, содержание которого шокировало правоохранителей.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщает Следственный комитет, в поклаже были обнаружены две отчлененные женские руки, а также травматический пистолет.

В настоящее время мужчина находится в больнице — у него переохлаждение.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).