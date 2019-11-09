Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии

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Президент Боливии Эво Моралес считает, что в стране произошла попытка государственного переворота.

Фото пресс-службы президента Боливии

С таким заявлением он выступил после того, как некоторые полицейские примкнули к протестующим: «Наша демократия находится под угрозой в результате государственного переворота, организованного группами, которые готовы к насилию и подрывают конституционный строй».

Массовые протесты в Боливии начались после избрания Моралеса президентом 29 октября. По официальным данным он набрал 47,7%, а его ближайший соперник Карлос Меа — 36,51%.

США и представители ЕС потребовали от Боливии проведения второго тура президентских выборов, пригрозив не признать результаты первого.

По мнению Моралеса, за протестами стоят «недовольные правые силы», которые пользуются международной поддержкой, пишет rbc.ru.
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Тэги: Боливия попытка госпереворота Персона: Эво Моралес

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