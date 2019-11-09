Экс-президент Бразилии вышел на свободу

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вышел на свободу, пробыв в заключении полтора года.

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Его признали виновным в коррупции и приговорили в длительному сроку тюрьмы.

Освобождение опального президента стало возможным после того, как Верховный суд постановил, что в тюрьмах должны оставаться только те обвиняемые, которые исчерпали все возможности обжалования своих приговоров, пишет Би-би-си .

На основании этого постановления на свободу могут выйти несколько тысяч человек.

В запасе у Луиса Инасиу Лулы да Силвы есть еще несколько апелляций, однако неизвестно, будет ли хоть одна из них успешной.

Нынешний президент страны Жаир Болсонару не скрывает своего презрения к экс-президенту и его «Партии трудящихся».

Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с января 2003 года по декабрь 2010-го.