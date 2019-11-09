В Минске «заминировали» вокзал и несколько крупных торговых центров

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Очередная серия «минирования» крупных общественных объектов зафиксирована в Минске вечером 9 ноября.

Как сообщает пресс-служба МВД, около семи часов вечера на электронную почту колл-центра Могилевского отделения Белорусской железной дороги поступило сообщение об опасности на объектах в Минске.

В сообщении упоминались железнодорожный вокзал, а также торговые центры «Замок», Dana Mall и Galileo.

На место выбыли саперно-пиротехнические группы, из указанных объектов эвакуированы посетители и работники.


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В текущем году это уже далеко не первое сообщение о массовых «минированиях» крупных объектов.

Предыдущий случай был зафиксирован 7 сентября, когда в контакт-центр БЖД по электронной почте поступило сообщение о минировании ОАО «Нафтан», ОАО «Гродно Азот» и минского ТРЦ Dana Mall.

До этого, 19 августа, также по электронной почте сообщалось о минировании минских гостиниц «Юбилейная», Garni, Buta, «Виктория», «Олимп», «Беларусь», «Пекин», аэропорта и железнодорожного вокзала, торговых центров Galileo, Dana Mall, «Столица», редакции портала onliner.by, расположенной в бизнес-центре Rubin Plaza, и Белтелерадиокомпании.

В onliner.by информация о минировании поступила на электронную почту от «группировки Orwell» (от имени этой группировки осуществлялся ряд ложных минирований в городах Украины).

Во всех случаях взрывные устройства обнаружены не были.
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Тэги: ложное минирование угроза взрыва Город: Минск

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