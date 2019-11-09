На «заминированных» в Минске объектах опасных предметов не обнаружено

/ Общество
Просмотров: 63

Саперно-пиротехнические группы завершили обследование железнодорожного вокзала в Минске, а также столичных торговых центров «Замок», Dana Mall и Galileo.

Подозрительных и опасных предметов не обнаружено, сообщает пресс-служба МВД.


В Минске «заминировали» вокзал и несколько крупных торговых центров

Около семи часов вечера на электронную почту колл-центра Могилевского отделения БЖД поступило сообщение, в котором говорилось об опасности на объектах в Минске — железнодорожном вокзале, а также торговых центрах «Замок», Dana Mall и Galileo.

На место выбывали саперно-пиротехнические группы, проводилась эвакуация посетителей и работников.

Сейчас на объектах работают следственно-оперативные группы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность отправителя письма.

Как сообщает Следственный комитет, в Могилеве следователями проведен осмотр компьютера, на который по электронной почте пришло сообщение.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) Уголовного кодекса.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ложное минирование Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Электронный терроризм. В Беларуси снова «минируют» заводы и торговые центры

Электронный терроризм. В Беларуси снова «минируют» заводы и торговые центры

Беларусь захлестнула эпидемия лжеминирований

Беларусь захлестнула эпидемия лжеминирований

Как «минировали» Минск. Автору ложного сообщения грозит до семи лет

Как «минировали» Минск. Автору ложного сообщения грозит до семи лет

Белорусский рэпер Серега «заминировал» самолет во Внуково

Белорусский рэпер Серега «заминировал» самолет во Внуково