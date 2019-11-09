На «заминированных» в Минске объектах опасных предметов не обнаружено

Саперно-пиротехнические группы завершили обследование железнодорожного вокзала в Минске, а также столичных торговых центров «Замок», Dana Mall и Galileo.

Подозрительных и опасных предметов не обнаружено, сообщает пресс-служба МВД.

Около семи часов вечера на электронную почту колл-центра Могилевского отделения БЖД поступило сообщение, в котором говорилось об опасности на объектах в Минске — железнодорожном вокзале, а также торговых центрах «Замок», Dana Mall и Galileo.

На место выбывали саперно-пиротехнические группы, проводилась эвакуация посетителей и работников.

Сейчас на объектах работают следственно-оперативные группы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность отправителя письма.

Как сообщает Следственный комитет, в Могилеве следователями проведен осмотр компьютера, на который по электронной почте пришло сообщение.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) Уголовного кодекса.