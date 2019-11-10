Станет ли сегодня брестское «Динамо» чемпионом страны?

Сегодня на стадионе ФК «Минск» пройдет важный поединок. Впрочем, в концовке первенства практически все матчи носят подобный статус.

Фото ФК «Динамо-Брест»

В 28-м туре чемпионата Беларуси в высшей лиге осталось провести три встречи:

«Энергетик-БГУ» — «Торпедо-БелАЗ» (13:30);

«Ислочь» — «Динамо-Брест» (15:30);

«Витебск» — БАТЭ (17:30).

Ранее состоялись четыре поединка:

«Дняпро» — «Динамо-Минск» — 0:3.

«Слуцк» — «Городея» — 0:0;

«Шахтер» — «Славия» — 5:1;

«Гомель» — «Минск» — 1:0.

Также «Неман» получил три технических очка из-за снятия с чемпионата минского «Торпедо».

На данный момент турнирная таблица выглядит следующим образом: