Станет ли сегодня брестское «Динамо» чемпионом страны?

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Сегодня на стадионе ФК «Минск» пройдет важный поединок. Впрочем, в концовке первенства практически все матчи носят подобный статус.

Фото ФК «Динамо-Брест»

В 28-м туре чемпионата Беларуси в высшей лиге осталось провести три встречи:

  • «Энергетик-БГУ» — «Торпедо-БелАЗ» (13:30);
  • «Ислочь» — «Динамо-Брест» (15:30);
  • «Витебск» — БАТЭ (17:30).

Ранее состоялись четыре поединка:

  • «Дняпро» — «Динамо-Минск» — 0:3.
  • «Слуцк» — «Городея» — 0:0;
  • «Шахтер» — «Славия» — 5:1;
  • «Гомель» — «Минск» — 1:0.

Также «Неман» получил три технических очка из-за снятия с чемпионата минского «Торпедо».

На данный момент турнирная таблица выглядит следующим образом:

  1. Динамо (Бр) — 68 очков (после 27 матчей);
  2. Шахтер — 62 (28);
  3. БАТЭ — 61 (27);
  4. Динамо (Мн) — 50 (28);
  5. Ислочь — 45 (27);
  6. Торпедо-БелАЗ — 45 (27);
  7. Городея — 44 (28);
  8. Неман — 35 (28);
  9. Минск — 32 (28);
  10. Витебск — 31 (27);
  11. Славия — 31 (28);
  12. Слуцк — 28 (28);
  13. Дняпро — 27 (28);
  14. Энергетик-БГУ — 26 (27);
  15. Гомель — 23 (28);
  16. Торпедо (Мн) — 6 (28).
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Тэги: футбол-Беларусь

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