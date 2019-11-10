Станет ли сегодня брестское «Динамо» чемпионом страны?
Сегодня на стадионе ФК «Минск» пройдет важный поединок. Впрочем, в концовке первенства практически все матчи носят подобный статус.
В 28-м туре чемпионата Беларуси в высшей лиге осталось провести три встречи:
- «Энергетик-БГУ» — «Торпедо-БелАЗ» (13:30);
- «Ислочь» — «Динамо-Брест» (15:30);
- «Витебск» — БАТЭ (17:30).
Ранее состоялись четыре поединка:
- «Дняпро» — «Динамо-Минск» — 0:3.
- «Слуцк» — «Городея» — 0:0;
- «Шахтер» — «Славия» — 5:1;
- «Гомель» — «Минск» — 1:0.
Также «Неман» получил три технических очка из-за снятия с чемпионата минского «Торпедо».
На данный момент турнирная таблица выглядит следующим образом:
- Динамо (Бр) — 68 очков (после 27 матчей);
- Шахтер — 62 (28);
- БАТЭ — 61 (27);
- Динамо (Мн) — 50 (28);
- Ислочь — 45 (27);
- Торпедо-БелАЗ — 45 (27);
- Городея — 44 (28);
- Неман — 35 (28);
- Минск — 32 (28);
- Витебск — 31 (27);
- Славия — 31 (28);
- Слуцк — 28 (28);
- Дняпро — 27 (28);
- Энергетик-БГУ — 26 (27);
- Гомель — 23 (28);
- Торпедо (Мн) — 6 (28).