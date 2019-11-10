Новый рекорд тепла за весь период метеонаблюдений зафиксирован 9 ноября

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В субботу, девятого ноября, в Беларуси зафиксирован температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, в частности, в Пинске воздух прогрелся до +16,5 градуса. Это на 0,1 градуса больше прежнего максимума, зафиксированного 9 ноября 2014-го в Брагине. В самом Пинске локальный рекорд дня перекрыт на 2 градуса (14,5 в 2013 году).

Обновились экстремумы на метеостанции «Полесская» Лунинецкого района — 15,1 градуса (14,3 в 1997 году) и в Ганцевичах — 13,3 (12,7 в 2013-м).

Напомним, четвертого ноября в Беларуси также был побит рекорд дня за весь период метеонаблюдений. В Житковичах воздух прогрелся до 18,5 градуса тепла. Прежний максимум составлял 17,8 градуса (4 ноября 1968 года в Бресте). Обновились экстремумы дня на 36 метеостанциях во всех областях. Самым старым был рекорд, зафиксированный в 1899 году в Марьиной Горке, — 14,6 градуса (сейчас — 16,7).

Пятого ноября отмечены новые максимумы дня на 10 метеостанциях на территории Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областей, в том числе на самой северной («Езерище») и самой южной («Брагин») станциях.

В октябре рекорды тепла обновлялись с 13-го по 16-е, а также с 19-го по 27-е число. А в ночь на 31 октября впервые в нынешнем осенне-зимнем сезоне температура опустилась до 10 градусов мороза. В Бобруйске и Василевичах были отмечены новые рекорды холода — минус 10,3 и минус 10 соответственно. По информации Белгидромета, cреднемесячная температура воздуха составила от +8 до +11 градусов, что в основном на 2-3 градуса выше климатической нормы. Такой теплый октябрь — второй раз за последние 75 лет.

В сентябре температурные рекорды отмечались 2-го, 3-го, а также с 9-го по 12-е число, антирекорды — 20-го, 21-го, 23-го и 24-го.

10 ноября теплая погода сохранится. В Минске ожидается 11-13 градусов. Рекорд дня для столицы — 13,5, зафиксирован 92 года назад.
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