В Лидском районе ссора между братьями закончилась убийством

48-летний сельский житель из Лидского района подозревается в совершении убийства своего сводного брата.

Как сообщили в СК, вечером в пятницу братья на фоне распития спиртного поссорились, между ними возник конфликт, который из словесной перепалки перетек в драку.

В итоге старший избил младшего, используя не только кулаки. По данным следствия погибший, в том числе, получил «удар по голове твердым тупым предметом».

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — 43-летний мужчина умер на месте.