В Лидском районе ссора между братьями закончилась убийством

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48-летний сельский житель из Лидского района подозревается в совершении убийства своего сводного брата.


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Как сообщили в СК, вечером в пятницу братья на фоне распития спиртного поссорились, между ними возник конфликт, который из словесной перепалки перетек в драку.

В итоге старший избил младшего, используя не только кулаки. По данным следствия погибший, в том числе, получил «удар по голове твердым тупым предметом».

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — 43-летний мужчина умер на месте.
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Тэги: убийство Город: Лида

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