Киностудию Warner Brothers эвакуировали из-за лесного пожара

Возле Лос-Анджелеса горят леса недалеко от киностудии и парка аттракционов Universal Studios.

Эвакуация была проведена в целях предосторожности. Пожар тушат около 230 сотрудников службы пожарной охраны. Один из них пострадал и был госпитализирован. Об этом сообщает Los Angeles Times .

Firefighters are working to contain a three-acre brush fire burning slowly up a hill on the edge of Burbank and the Hollywood Hills area. #BarhamFire pic.twitter.com/cujzh0BXeM — Citizen Los Angeles (@CitizenAppLA) November 9, 2019

Информации о повреждении огнем в данном районе каких-либо зданий не поступало. Непосредственной угрозы для них нет.

Власти Калифорнии заявили об эвакуации почти 180 тысяч местных жителей из-за лесных пожаров. Более миллиона человек остались без электричества. В штате объявили чрезвычайное положение.