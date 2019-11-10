Киностудию Warner Brothers эвакуировали из-за лесного пожара
Возле Лос-Анджелеса горят леса недалеко от киностудии и парка аттракционов Universal Studios.
Эвакуация была проведена в целях предосторожности. Пожар тушат около 230 сотрудников службы пожарной охраны. Один из них пострадал и был госпитализирован. Об этом сообщает
Информации о повреждении огнем в данном районе каких-либо зданий не поступало. Непосредственной угрозы для них нет.
Власти Калифорнии заявили об эвакуации почти 180 тысяч местных жителей из-за лесных пожаров. Более миллиона человек остались без электричества. В штате объявили чрезвычайное положение.