Протестующие в Боливии захватили здания государственных СМИ
Сторонники оппозиции захватили государственные радиостанцию Patria Nueva (RPN) и телеканал Bolivia TV (BTV).
По словам директора
Протесты в Боливии продолжаются около трех недель. Они начались после того, как верховный избирательный суд Боливии, который играет роль избирательной комиссии, 24 октября объявил, что действующий президент Эво Моралес победил в первом туре выборов.
Президент страны обвинил своих противников в организации государственного переворота.