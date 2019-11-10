Протестующие в Боливии захватили здания государственных СМИ

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Сторонники оппозиции захватили государственные радиостанцию Patria Nueva (RPN) и телеканал Bolivia TV (BTV).


Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии

По словам директора RPN Ивана Мальдонадо, журналистов удерживали в течение двух часов и угрожали сломать оборудование, если не будет прекращена работа СМИ. В итоге сотрудники радиостанции покинули свои рабочие места.

Протесты в Боливии продолжаются около трех недель. Они начались после того, как верховный избирательный суд Боливии, который играет роль избирательной комиссии, 24 октября объявил, что действующий президент Эво Моралес победил в первом туре выборов.

Президент страны обвинил своих противников в организации государственного переворота.
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Тэги: Боливия оппозиция захват здания Персона: Иван Мальдонадо Эво Моралес

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